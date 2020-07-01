أحمد غانم سلطان: ميسي فشل في مراوغتي.. وشيكابالا أغضبه في كأس العالم للشباب

كشف أحمد غانم سلطان، ظهير أيمن نادي الزمالك السابق، عن كواليس مباراة منتخب مصر مع الأرجنتين في كأس العالم للشباب 2005 ، والتي غضب بسببها "ميسي" نجم التانجو، من شيكابالا في تلك المباراة.





وقال سلطان خلال حديثه لـ"أون تايم سبورت2" ببرنامج "جمهور التالتة" عن حقيقة مفاوضات نادي برشلونة معه: " يمكن يكون برشلونة b" في إشارة إلى الفريق الثاني للنادي الكتالوني الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسبانية.





وعن مباراة الأرجنتين في كأس العالم للشباب 2005 قال: "واجهنا الأرجنتين وميسي فعل كل شيء ضدنا وراوغ كل اللاعبين ولكنه فشل في مراوغتي لأنني كنت ألعب على الجانب الأيمن وهو يلعب أمام الظهير الأيسر".





وتابع: "شيكابالا حاول في الدقيقة 30 أن يمرر الكرة بين قدمي ميسي فاستشاط غضبا أكثر فصار يراوغ الجميع من المرمى للمرمى".



