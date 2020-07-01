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رياضة

سر اختيار الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن الحقيقي.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:04 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
قال الإعلامي، هانى حتحوت إن الزمالك اختار يوم 9 يوليو، عيدا للجماهير البيضاء، وتخصيصه للاحتفال بيوم نادي القرن الأفريقي.

وأضاف هانى حتحوت، من خلال برنامج «الماتش»  على قناة « صدى البلد»، أن السر وراء اختيار الزمالك ليوم 9 يوليو؛ هو عدد البطولات الأفريقية التى حققها الزمالك، أما يوليو، فهو شهر 7 ، فى إشارة لعدد البطولات، التى حققها الغريم التقليدي، الأهلى.

وكان مجلس إدارة الزمالك، قرر اعتماد يوم 9 يوليو من كل عام، للاحتفال بيوم نادي القرن الأفريقي، استجابة لرغبة الملايين من جماهير نادي القلعة البيضاء.

ومن المقرر، أن يجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم ؛ لمناقشة العديد من القرارات الخاصة، بالنادي ومستقبل الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.
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