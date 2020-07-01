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أخبار البلد

أَول يوم تشغيل.. وزير الطيران يشهد انطلاق الرحلات الدولية بمطار القاهرة بعد توقف 3 أشهر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:01 ص
جولة وزير الطيران
جولة وزير الطيران
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نورهان خفاجي
يجري الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل مطار القاهرة الدولي، بالتزامن مع أول يوم لاستئناف الرحلات الجوية من وإلى المطارات المصرية بعد توقف لمدة 3 أشهر.


ويشهد وزير الطيران المدنى، على هامش جولته التفقدية بمطار القاهرة الدولي، انطلاق أولى الرحلات الدولية المنتظمة للشركة الوطنية مصر للطيران، بعد توقف منذ بداية أزمة جائحة وباء كورونا.


ووجه وزير الطيران العاملين بالمطار، بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمسافرين، والعمل على تيسير إجراءات السفر والوصول للتخفيف من التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات للحد من انتشار الفيروس وتذليل جميع الصعوبات، والتنسيق الدائم المستمر مع جميع الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب وأكثرها أمانًا.


وتفقد أيضا صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب، كما تفقد مكتب الحجر الصحى بالمطار، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، كما اطمأن على جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار.


ويشهد مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم، الأربعاء، وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، وذلك تزامنًا مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو ثلاثة أشهر منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.


واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% مع بداية التشغيل، على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.
أَول يوم تشغيل.. وزير الطيران يشهد انطلاق الرحلات الدولية بمطار القاهرة بعد توقف 3 أشهر
أَول يوم تشغيل.. وزير الطيران يشهد انطلاق الرحلات الدولية بمطار القاهرة بعد توقف 3 أشهر
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