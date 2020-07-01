بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة قنا





أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستهدف مواليد الفترة من 1/1/2016 وحتى 22/3/2018 اليوم الأربعاء من خلال تطعيم الأطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الأطفال المعطل" سولك 0.1 سم3 " يتم إعطاؤه للطفل عبر الحقن بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية في المدن والقرى.







أوضح الداودى، أن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة 223 ألف و 810 طفل على مستوى الإدارات الصحية التسعة وذلك ضمن خطة الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.





و أشار محافظ قنا، إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم، و أن التطعيم س وف يتم يوميا بإستثناء أيام العطلات الرسمية.





وناشد محافظ قنا، المواطنين بإحضار شهادة الميلاد وحضور شخص واحد مع الطفل مع الإلتزام بإجراءات الدخول إلى موقع التطعيم لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعى.





و قال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن التطعيم يستهدف الأطفال المقيدين بالمواليد من ١ يناير ٢٠١٦ حتى ٢٢ مارس ٢٠١٨، و تتم عملية التطعيم يوميا بمكاتب الصحة والوحدات الصحية بفرق ثابتة للتطعيم.



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