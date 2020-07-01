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محافظات

بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة قنا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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يوسف رجب


أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستهدف مواليد الفترة من 1/1/2016 وحتى 22/3/2018 اليوم الأربعاء من خلال تطعيم الأطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الأطفال المعطل" سولك 0.1 سم3 " يتم إعطاؤه للطفل عبر الحقن بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية في المدن والقرى.


أوضح الداودى، أن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة 223 ألف و 810 طفل على مستوى الإدارات الصحية التسعة وذلك ضمن خطة الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.


و أشار محافظ قنا، إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم، و أن التطعيم سوف يتم يوميا بإستثناء أيام العطلات الرسمية.


وناشد محافظ قنا، المواطنين بإحضار شهادة الميلاد وحضور شخص واحد مع الطفل مع الإلتزام بإجراءات الدخول إلى موقع التطعيم لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعى.


و قال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن التطعيم يستهدف الأطفال المقيدين بالمواليد من ١ يناير ٢٠١٦ حتى ٢٢ مارس ٢٠١٨، و تتم عملية التطعيم يوميا بمكاتب الصحة والوحدات الصحية بفرق ثابتة للتطعيم.


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