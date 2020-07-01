بإجمالي 41194 حالة.. سلطنة عمان تسجل اصابات جديدة بكورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، سجلت وزارة الصحة 1124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 41194 حالة.





وأوضحت الصحة العمانية ، أن الإصابات الجديدة تشمل 862 لعمانيين، و262 حالة لغير العمانيين.





وأشارت الوزارة، إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 وصل إلى 185 حالة وفاة.



