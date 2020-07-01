AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بإجمالي 41194 حالة.. سلطنة عمان تسجل اصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:33 ص
سلطنة عمان تسجل اصابات
سلطنة عمان تسجل اصابات جديدة بكورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، سجلت وزارة الصحة 1124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 41194 حالة.

وأوضحت الصحة العمانية ، أن الإصابات الجديدة تشمل 862 لعمانيين، و262 حالة لغير العمانيين.  

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 وصل إلى 185 حالة وفاة.

وأضافت الصحة العمانية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 24162 حالة بعد شفاء 737 حالة شفاء جديدة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معظمهم غير مواطنين.. سلطنة عمان تسجل 82 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 1404 إصابات جديدة بكورونا في سلطنة عمان

745 إصابة جديدة.. إصابات كورونا في سلطنة عمان تتجاوز 25 ألف حالة

سلطنة عمان تسجل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بإجمالي 38150 حالة.. سلطنة عمان تسجل 1197 إصابة جديدة بـ كورونا

خلال 24 ساعة.. سلطنة عمان تسجل 910 حالات إصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

كل خطوة محسوبة..مستشار الرئيس للصحة: مصر تمر بمرحلة توازن فى أزمة كورونا

التجارة: استمرار فرض رسوم إغراق على البطانيات المصنوعة من الألياف

كفارة من مات ولم يكن يصلي أو يصوم ؟ الإفتاء توضح

الأزهر يرد على مقولة «هل قطعة القماش للمرأة دليل على عفتها».. فيديو

فى جولة بالمتحف المصري.. العناني يوجه العاملين بارتداء قفازات أثناء التعامل مع الجمهور..شاهد

العلاوات الخمس.. استعلم عن الزيادة الشهرية فى معاشك بداية من اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف إنساني.. عائلة تنقذ حياة دب من موت محقق خلال رحلة صيد.. شاهد

سيارة ريهام حجاج تلفت الأنظار.. سعرها يبدأ من 2 مليون و250 ألف جنيه

بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت