مصر ملتزمة بالإطار الزمني .. شكري يرد على احتمالات استخدام الصين حق الفيتو لصالح إثيوبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية ،، إن مصر تتحدث عن التأثير السلبى لسد النهضة الإثيوبي على دولتى المصب، لافتًا إلى أن حق الفيتو من الحقوق التى تمارسها الدول دائمة العضوية بحيطة وحذر وعادة لم تمارسها إلا عندما يكون الأمر جلل ومرتبط بامنها القومى ومصالحها الاستراتيجية.









وأضاف وزير الخارجية فى لقاء عبر فضائية "العربية" أن علاقة مصر بالصين جيدة، وتم التواصل مع وزير الخارجية الصينى وهو متفهم لاهمية قضية نهر النيل بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى ان فكرة طرح الأمر أمام مجلس الامن جاء فى اطار انها قضية أمن قومى ومهمة جدًا لمصر.









واكد ان علاقة مصر والصين قوية جدًا، كما أن العلاقات الاثيوبية الصينية وثيقة ولكن الصين تتعامل بحيادية ولا تنحاز لأحد وتتخذ مواقفها بشكل محايد، مضيفًا أن مكتب الاتحاد الافريقيى اقر بوجود مراقبين لمتابعة المفاوضات بشأن سد النهضة.









وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد تواجد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى كمراقبين، فضلا عن أعضاء مكتب الاتحاد الافريقي، منوهًا إلى أن التوافق كان بالتوصل إلى اتفاق خلال اسبوعين.









وأشار إلى أن مصر ملتزمة بالإطار الزمنى، وهو وقت كاف للوصول الى اتفاق طالما توفرت الارادة الاساسية للوصول لاتفاق، مشددًا على أنه حتى الآن لم يبد الطرف الآخر الإرادة اللازمة للوصول الى اتفاق.