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بين الناس

مواطن وزوجته يتطوعان لتغسيل موتى كورونا.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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مريم عزت _ صلاح مهدى
مع تفشى فيروس كورونا المستجد بشكل كبير ارتفع عدد الوفيات بسرعة , ومع ذلك خاف المختصين فى غسل الموتى على أنفسهم وعلى أسرهم من الإصابة بالفيروس . 

لذلك قامت عدسة صدى البلد , باجراء حديث مع رجل وزوجتة تبرعوا لغسيل الموتى الكورونا بدون مقابل . 


بدا الزوج بالحديث ان قريته يوجد بها عدد كبير من المصابين بالفيروس وعند حدوث حالة وفاة لا يوجد احد للقيام بغسيلة , فاتبرعنا أنا وزوجتى بالغسيل بجانب عملنا وكلة لوجه الله. 

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واشار الى ان زوجته هى من قامت بهذا التطوع فى البداية لغسل المتوفيات السيدتات و طلب منه اهل القرية بعد ذلك المساعدة فى غسل الرجال , وتعلم من زوجتة طريقة الوقاية اثناء غسيل المتوفى . 

واضاف انهم ياتخذان كافة الاجراءات الاحترازية التى تحميهم من الاصابة بالفيروس ,و رغم ان الاهل كان معارضين بهذا القرار الا انهم صمووا على مساعدة القرية . 


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