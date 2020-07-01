مواطن وزوجته يتطوعان لتغسيل موتى كورونا.. فيديو





لذلك قامت عدسة صدى البلد , باجراء حديث مع رجل وزوجتة تبرعوا لغسيل الموتى الكورونا بدون مقابل .









بدا الزوج بالحديث ان قريته يوجد بها عدد كبير من المصابين بالفيروس وعند حدوث حالة وفاة لا يوجد احد للقيام بغسيلة , فاتبرعنا أنا وزوجتى بالغسيل بجانب عملنا وكلة لوجه الله.





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واشار الى ان زوجته هى من قامت بهذا التطوع فى البداية لغسل المتوفيات السيدتات و طلب منه اهل القرية بعد ذلك المساعدة فى غسل الرجال , وتعلم من زوجتة طريقة الوقاية اثناء غسيل المتوفى .





واضاف انهم ياتخذان كافة الاجراءات الاحترازية التى تحميهم من الاصابة بالفيروس ,و رغم ان الاهل كان معارضين بهذا القرار الا انهم صمووا على مساعدة القرية .









مع تفشى فيروس كورونا المستجد بشكل كبير ارتفع عدد الوفيات بسرعة , ومع ذلك خاف المختصين فى غسل الموتى على أنفسهم وعلى أسرهم من الإصابة بالفيروس .