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فن

أحمد حاتم يوجه رسالة لـ محمود حميدة: يا رب يرجع من سيوة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
شارك الفنان احمد حاتم جمهوره ومتابعيه بصور جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام " .

وظهر بصحبة النجم الكبير محمود حميدة كما علق له على الصورة قائلًا : "يارب يرجع من سيوة ".


يذكر ان احدث تعاون بين هنا الزاهد واحمد حاتم هو فيلم "الغسالة" ويجسد الفنان أحمد حاتم ضمن أحداث الفيلم، شخصية أستاذ جامعي فى كلية العلوم، ومن المقرر طرح العمل خلال الفترة المقبلة بعد إعادة فتح دور العرض السينمائى والانتهاء من أزمة كورونا.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق نجاحًا لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده.

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يا رب يرجع من سيوة @mahmoudhemidaofficial

A post shared by Ahmed Hatem (@ahmedhatemomar) on

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