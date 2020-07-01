بعد إيقاف الأغنية.. برومو "بيتعملى 100 حساب" يتخطي 2.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

تصدر الفنان أحمد سعد وحسن شاكوش تريند "يوتيوب" ببرومو أغنيتهم الموقوفة التي تحمل أسم "بيتعملى 100 حساب"، من خلال القناه الرسمية الخاصة ب أحمد سعد على موقع "اليوتيوب"، وتخطى البرومو 2 ونصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

تقول كلمات الأغنية :" بيتعملي 100 حساب .. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب.. احنا الرجولة والأدب والاحترام .. معمولنا في الجدعنة مليون كتاب".

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"ميكولش عشنا وملحنا غير الأصيل .. لو حد ضاقت يوم عليه على اخوه يميل .. كلمتنا واحدة وعـ الحلال متربيين .. في اي حتة معروفين من غير دليل".

و قررت شركة "مزيكا" تاجيل طرح أغنية "100 حساب" لـ احمد سعد و حسن شاكوش، لحين التوصل إلى حل لأزمة الفنان حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية..

وتواصل المسؤلون فى النقابة مع المسؤلين فى شركة "مزيكا" ودار بين الطرفين نقاشات بناءة، ونتجت عنها ان قررت شركة مزيكا تاجيل طرح الأغنية فى الوقت الحالى احتراما للنقابة والمجلس ادارتها ولحين صدور تصريح منها بذلك.

يذكر أن الأغنية تم التصريح لها من الادارة العامة على المصنفات الفنية.

ونشر أحمد سعد مقطعا مصورا عبر صفحته بموقع انستجرام يؤكد خلاله تأجيل أغنيته الجديدة التى كان من المنتظر أن يشارك فيها المطرب حسن شاكوش.

وعلق قائلا: تم تأجيل الأغنية بناء علي رغبة النقابة ونظرا لاحترامنا القوانين نلتزم بذلك ونتطلع ان شاء الله لحل الأزمة قريبا.