أحمد سعد يطرح برومو أغنيته مع حسن شاكوش "بيتعملى 100 حساب"





تقول كلمات الأغنية :" بيتعملي 100 حساب .. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب.. احنا الرجولة والأدب والاحترام .. معمولنا في الجدعنة مليون كتاب".









"ميكولش عشنا وملحنا غير الأصيل .. لو حد ضاقت يوم عليه على اخوه يميل .. كلمتنا واحدة وعـ الحلال متربيين .. في اي حتة معروفين من غير دليل".





يذكر أن الفنان أحمد سعد نعى الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر الفنان احمد سعد صورة للراحل حسن حسنى وعلق عليها قائلا :" البقاء لله ، هتفضل عايش معانا بأعمالك وتاريخك الفني العظيم. ربنا يرحمك ويدخلك فسيح جناته #وداعًا_حسن_حسني ".