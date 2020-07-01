غرفة عمليات الثانوية الأزهرية : امتحانات هذا العام بلا شكاوى

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية لم تتلق اليوم الأربعاء، أي شكاوى تتعلق بصعوبة امتحانات القسم الأدبي والعلوم الإسلامية، مشيدًا بحالة الهدوء والانضباط التي سادت طوال فترة الامتحانات، سواء من الطلاب أو المراقبين.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، خلال المؤتمر الصحفي عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للأزهر الشريف- أنه على الرغم من حالة الهدوء والاستقرار، إلا أن لجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت من ضبط وتسجيل عدد من حالات الغش والمخالفات، التي تعد قليلة بالنسبة لأعداد اللجان وأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات، والذين بلغ عددهم اليوم 74742، وتمثلت الحالات في الآتي :





-(5) حالات غش بالهاتف المحمول.

-(16) حالة غش ورقى.

-(3) حالة شطب على ورقة الإجابة.

- حالة تمزيق أوراق إجابة.

-(2) حالة لم تكتب بورقة الإجابة.

-(3) حالات إغماء.

-حالة واحدة إخلال بنظام سير الامتحانات.





وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه تم إلغاء ندب 2 رئيس لجنة، و7 مساعدين لرؤساء اللجان، و18 من أعضاء اللجان، والغاء ندب 2 من الموجهين فى اللجان.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.



