الجبير: تقرير الأمم المتحدة يؤكد الصورة المظلمة لنظام إيران

اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بأن تقرير الأمم المتحدة يؤكد تورط إيران في الهجوم على منشآتنا النفطية.





قال الوزير الجبير، إن التأكيد الأممي يبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني، وأن العالم يشهد السلوك العدواني المتنامي لإيران.





وتابع بأنه على المجتمع الدولي منع إيران من تطوير برامجها الباليستية.





ودعا الجبير، النظام الإيراني بالتوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته.









وقبل ذلك، قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودى، إن قرار المملكة العربية السعودية بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية.





وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي، على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إلى إيران.





وفى وقت سابق توقع السفير عبدالله المعلمى، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، تمديد حظر الأسلحة على إيران من قبل مجلس الأمن، داعيا إلى عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا.