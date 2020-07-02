AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الوطني لحقوق الإنسان: المرأة التركية تتعرض للتحرش والاغتصاب والقتل بمعدلات قياسية

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:02 ص
المرأة التركية
المرأة التركية
Advertisements
أحمد أيمن
أعرب المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن صدمته إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات سافرة ضد المرأة في تركيا خلال عهد أردوغان. قائلًا إنها تظهر نظام أردوغان قاهرًا للمرأة وأكثر الأنظمة التركية انتهاكا لحقوقها.


ونوه العسال، بالدراسة التي قامت بها النائبة البرلمانية التركية، جاندان يوجار، عن "المرأة" وأثبتت قتل أكثر من 7 آلاف و500 امرأة تركية، وتعرض أكثر من 100 ألف امرأة لاعتداء جنسى، وحوالى 200 ألف قضية تحرش جنسى تم تقديمها للمحكمة فى تركيا خلال الـ18 عاما من حكم العدالة والتنمية.


وكشفت الدراسة كذلك، عن ارتفاع عدد دعاوى التحرش الجنسى الذى كان فى 2004 حوالى 4117 دعوى قضائية، 3 أضعاف فى 2009، و8 أضعاف بحلول عام 2019 لتصل إلى 32 ألفا 860 قضية تحرش جنسي.


ولفت إلى أن الانتهاكات الصارخة لنظام أردوغان ضد المرأة في تركيا، يفضح مواقفه التي يدعي فيها إيمانه بالحريات ودفاعه عن المرأة. ويؤكد من جديد أنه نظام كاذب مدعٍ واستبدادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان أكبر منتهك لحقوق الإنسان.. معارض تركي : تركيا بها 160 صحفيا في السجون ..فيديو

سقوط أردوغان.. العسال: هناك فرصة لإجراء انتخابات مبكرة في تركيا

عربية البرلمان: نظام أردوغان فقد شرعيته بعد تحول تركيا لدولة القانون فيها تحت الأقدام

انتهاك قانوني.. المحكمة الدستورية التركية توجه صفعة لنظام أردوغان

العسال: حملة الاعتقالات الواسعة داخل تركيا تفضح استبداد أردوغان

الوطني لحقوق الإنسان: المرأة التركية مقهورة تحت حكم أردوغان

ترشيحاتنا

من بينها الراديو.. فرض 100 جنيه رسوما على الأجهزة الترفيهية والإلكترونية على ملاك السيارات

مسلح يفتح النار على مدير القوات الخاصة للجيش الكويتي

بـ كاش مايوه من على البحر.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية

فيديوهات خادشة للحياء.. ضبط منار سامي ومسجل بـ سلاح ومخدرات فى بنها

حلم من سنين.. وزير الري الأسبق: تراجع إثيوبيا عن أهدافها سينتج عنه هزة داخلية عنيفة.. فيديو

بـ ملابس قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد

بـ ملابس قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 8 أكواب من الماء يوميا