الوطني لحقوق الإنسان: المرأة التركية تتعرض للتحرش والاغتصاب والقتل بمعدلات قياسية

أعرب المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن صدمته إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات سافرة ضد المرأة في تركيا خلال عهد أردوغان. قائلًا إنها تظهر نظام أردوغان قاهرًا للمرأة وأكثر الأنظمة التركية انتهاكا لحقوقها.









ونوه العسال، بالدراسة التي قامت بها النائبة البرلمانية التركية، جاندان يوجار، عن "المرأة" وأثبتت قتل أكثر من 7 آلاف و500 امرأة تركية، وتعرض أكثر من 100 ألف امرأة لاعتداء جنسى، وحوالى 200 ألف قضية تحرش جنسى تم تقديمها للمحكمة فى تركيا خلال الـ18 عاما من حكم العدالة والتنمية.









وكشفت الدراسة كذلك، عن ارتفاع عدد دعاوى التحرش الجنسى الذى كان فى 2004 حوالى 4117 دعوى قضائية، 3 أضعاف فى 2009، و8 أضعاف بحلول عام 2019 لتصل إلى 32 ألفا 860 قضية تحرش جنسي.









ولفت إلى أن الانتهاكات الصارخة لنظام أردوغان ضد المرأة في تركيا، يفضح مواقفه التي يدعي فيها إيمانه بالحريات ودفاعه عن المرأة. ويؤكد من جديد أنه نظام كاذب مدعٍ واستبدادي.