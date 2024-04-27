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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الجمعية الشرعية تطلق قافلتين في أسبوع واحد لقطاع غزة

صدى البلد

تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت الجمعية الشرعية الرئيسية قافلتين في أسبوع واحد إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر معبر رفح المصري.

وجاء إطلاق القافلتين استجابة لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماعها مع الأمين العام للجمعية الشرعية بشأن تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وأجهزة الدولة.

وضمت القافلتان 87 شاحنة، شملتا مساعدات غذائية ومواد إنسانية وإعاشية، بإجمالي 1371 طنًا، بقيمة 28.5 مليون جنيه.

وأكد الأمين العام للجمعية، مصطفى إسماعيل، أن هذه القوافل تأتي انطلاقًا من الدور الإنساني والوطني للجمعية تجاه الأشقاء في فلسطين واستجابة للعاطفة الجياشة للشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية الإنسانية العادلة.

وأوضح الأمين العام أن القافلة التاسعة عشر التي انطلقت السبت الماضي بلغ قوامها 55 شاحنة تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي مبلغ 19.5 مليون جنيه، وبلغ وزنها 818 طنًا.

وتتضمن المساعدات الآتي:
21 شاحنة دقيق تزن 378 طنا.
8 شاحنات أرز تزن 144 طنا. 
7 شاحنات مياه للشرب تزن 70 طنا.
5 شاحنات ألحفة تزن 25 طنا.
شاحنة مكرونة تزن 18 طنا.
11 شاحنة مواد غذائية متنوعة بوزن 176 طنا.
شاحنة ملابس تزن 6 أطنان.
شاحنة مراتب تزن 6 أطنان.

في حين ضمت القافلة العشرين التي انطلقت صباح اليوم، السبت 27 أبريل 2024، 22 شاحنة، بإجمالي 553 طنًا، وبقيمة بلغت 9 ملايين جنيه.

وتتضمن المساعدات التالية:

مواد غذائية متنوعة 533 طنًا.

ملابس مختلفة لجميع الأعمار 10 أطنان. 

لحاف فاخر 10 أطنان.

وأوضح الأمين العام أنه بذلك تكون الجمعية الشرعية الرئيسية قد أرسلت منذ 23 أكتوبر الماضي مع بدايات العدوان الإسرائيلي على أهل غزة: 504 شاحنات تزن 7108 أطنان مساعدات إنسانية وطبية بتكلفة إجمالية 267.2 مليون جنيه.

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