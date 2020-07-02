AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

إنهاء مشروع الصرف الصحى مطلب أهالى إنشاص البصل بالشرقية

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:12 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن أحمد عطا، من قرية إنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى.

ويقول فى رسالته: نحن أهالى قرية إنشاص البصل نعانى من انتشار مياه الصرف الصحى"، مناشدا المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى العمل على سرعة إنهاء شبكة صرف صحى وحل المشكلة رأفة بالأهالى قاطنى المنطقة.

اقرأ أيضا:

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى قرية الروضة بكفر الشيخ يشكون من سوء الصرف وانتشار الرائحة الكريهة

أهالى قرية زاوية دهشور بالبدرشين يصرخون من فوضى النباشين وانتشار أكوام القمامة

أهالي قرية شلقان بالقناطر الخيرية يشكون تراكم مياه الصرف الصحي

شارع مسجد التوحيد بالمرج غارق بمياه الصرف الصحي

سكان قرية كفر أبو الديب بالشرقية يطالبون المسئولين بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى

توصيل الصرف الصحي مطلب أهالى قرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى

ترشيحاتنا

عيد عبد الملك: عاشور خسر الأهلي.. وفتحي مش ابن النادي وإكرامي غادر من الباب الكبير

الوطنية للانتخابات: خلال ساعات تحديد مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ

أردوغان يزور قطر.. السلطان يبحث عن الأموال في جيوب تميم الخاوية

انتظام صرف معاشات يوليو والعلاوات لليوم الثانى

مباراة حياة أو موت .. نجم الوداد يتوعد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حفلات جنس جماعي ودعارة وبيع أطفال.. إعلانات الفيسبوك وفيديوهات التيك توك بين الشهرة والكلبش

AdvertisementS

إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.. حقيقة أم شائعة

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

اختياريًا.. صرف كمامتين على كل بطاقة تموينية

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي تونسي

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

58 عامًا على الاستقلال.. رواندا تبهر العالم بتقدمها | شاهد

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها