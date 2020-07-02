إنهاء مشروع الصرف الصحى مطلب أهالى إنشاص البصل بالشرقية

شكا المواطن أحمد عطا، من قرية إنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى.





ويقول فى رسالته: نحن أهالى قرية إنشاص البصل نعانى من انتشار مياه الصرف الصحى"، مناشدا المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى العمل على سرعة إنهاء شبكة صرف صحى وحل المشكلة رأفة بالأهالى قاطنى المنطقة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.