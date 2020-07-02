سعيد يطالب بإعادة الفرد المحذوف من بطاقة السلع التموينية

شكا المواطن سعيد عبد اللطيف، من محافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف فرد من بطاقة التموين.









ويقول فى رسالته: "تم حذف فرد من بطاقة التموين التي تضم في الأصل 3 أفراد منذ شهر يناير الماضى، وتقدمت بتظلم دون جدوى، وأنا على المعاش وبحاجة للحصول على الدعم التموينى وصرف الخبز لإعانته على المعيشة".









رقم بطاقة التموين 102001752683

التواصل مع القارئ رقم الهاتف 01115224226

الرقم القومي 25910031802319









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



