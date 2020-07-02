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حوادث

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:49 ص
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أجرت نيابة اوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة تحقيقات موسعة في قتل زوج لزوجته بعدما سدد لها ٤ طعنات لخلاف بينهما علي مصروفات المنزل. 

أجرت النيابة مناظرة لجثة المجني عليها والتي أسفرت عن إصابتها ٤ طعنات نافذة الأولى في الصدر والأخرى في الظهر والثالثة في الجانب الايمن والاخيرة في الجانب الأيسر، وأسفرت المعاينة لمسرح الجريمة عن العثور على سكينتين ملوثتان بالدماء حرزها رجال المعمل الجنائي لفحصها مما تبين وجود آثار دماء على الأرض تم أخذ عينة منها. 

وشرحت التحقيقات من خلال سماع أقوال طفلي المجني عليها والمتهم البالغين من العمر ١٣ و٩ اعوام والذي استمعت لهما النيابة علي سبيل الاستدلال وقال الطفل الاكبر انه استيقظ وشقيقته من نومهما علي صرخات والدته ففوجئ بها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها ووالده يرتدي "شبشب" ويخرج مسرعا مغلقا باب الشقة خلفه. 

واضاف الطفل ان والدته استغاثت به وطلبت منه ابلاغ شقيقتها التي تقطن معها بذات المنزل واخبارها بما حدث فأسرعت شقيقتها وزوجها شقيق المتهم ايضا بنقلها الى المستشفى الا انها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها قبل اسعافها، واستطرد الطفل قائلا ان والديه كانا دائمي الشجار بسبب مصروفات المنزل وكسل والده عن الذهاب لعمله في محل قطع غيار بوسط البلد. 

أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وقررت ضبط وإحضار الزوج الهارب، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

كشفت تحريات ادارة المباحث الجنائية برئاسة اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية ان بلاغا تلقاه مركز شرطة أوسيم بمقتل ربة منزل وان زوجها وراء ارتكاب الواقعة، انتقلت علي الفور قوة امنية برئاسة العقيد احمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث اوسيم لمسرح الواقعة، وتبين من الفحص العثور علي جثة سماح. ح ٣٥ سنة مصابة ب ٤ طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد. 

واشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث الي ان المجني عليها تزوجت من المتهم حسن. ع ٣٧ سنة موظف منذ ١٦ عام وانجبا طفلين وان خلافا وقع بينهما بسبب مصروفات المنزل فنشبت مشادة بينهما تطورت لاشتباك بالايدي انهاه الزوج عندما اسرع للمطبخ واستل سكين سدد به ٤ طعنات لزوجته. 

ما ان سقطت الزوجة غارقة في دمائها لاذ الزوج بالفرار بينما قام طفلهما البالغ من العمر ١٣ عام بالاستغاثة بالجيران الذين اسرعوا بابلاغ الشرطة بعدما ردد الابن: ابويا قتل امي وهرب. 

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 
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