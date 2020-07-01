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رياضة

ميلان يتعادل مع سبال 2-2 وساسولو يهزم فيورنتينا 3-1 في الدوري الإيطالي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل نادي ميلان مع مضيفه سبال بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "باولو موتزا"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع و العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتقدم سبال بالهدف الأول من توقيع ماتيا فالوتي في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.


وتمكن سيرجيو فلوكاري من تسجيل هدف سبال الثاني في مرمى دوناروما بطريقة رائعة من تسديدة صاروخية لم يستطع الحارس الشاب منعها من معانقة الشباك عند الدقيقة 30.


وفي الشوط الثاني، قلص البرازيلي لياو الفارق لميلان في الدقيقة 79، قبل أن يعادل فريقه النتيجة عن طريق فيتشاري مدافع سبال في الدقيقة 94 بالخطأ في مرماه، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.


وارتفع رصيد نادي ميلان للنقطة 43 في المركز السابع، ورصيد نادي سبال للنقطة 19 في المركز التاسع عشر.


وفي نفس الجولة، فاز ساسولو على فيورنتينا 3-1، وسامبدوريا على ليتشي، بينما خسر بارما أمام فيرونا 3-2.

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