حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2 - 7 - 2020 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس2- 7 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الخميس 2-7- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





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برج الحمل اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف إيجابية. عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة وتجد أن لديك رغبة في التعبير عن مشاعرك.





برج الثور عاطفيا: الوضع الفلكي يدفعك للتخطيط لمستقبلك مستفيدا من خبرات الماضي. مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.





برج الجوزاء عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك. مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من أعمال أو مطالبات مالية.





برج السرطان

صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تتعامل بهدوء مع الضغوط من حولك وأن تعمل في صمت وتهتم بصحتك.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك وقد يساعدك ذلك أن تتغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث.





برج الأسد

عاطفيا: فينوس في وضع داعم مما يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الخامس واليوم أنت شديد الحماس مما يساعدك على إقناع من حولك بوجهة نظرك.





برج العذراء مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد يثير المشاكل وعلى كل شخص القيام بواجبه ومن المهم أن تتماسك أمام الضغوط واحذر المكائد. عاطفيا وعائليا: فينوس في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك.





برج الميزان

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للتفاوض ولتطبيق ما تعلمته من دروس.

عاطفيا: فينوس تدعمك في منزل الحظ وقد يجلب لك ذلك أخبارا سعيدة ويعدك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.





برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم ألا تتعجل الأمور وكن يقظا لأقوالك وانتبه من أعداء متخفيين ولا تغامر.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويطالبك ذلك بالتركيز على حماية حقوقك وأموالك وتحسين أوضاعك المالية.





برج القوس

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يعمل لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع.

عاطفيا: تقدم اليوم نحو من تحب بلا تردد فالقمر في برجك وتبدو متألقا ومبهرا.





برج الجدي

مهنيا وماليا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى في قراراتك وفي توقيع أي أوراق أو عقود ولا تغامر ماليا.

صحيا وعاطفيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك وتجنب الزهو ولا تتكلم عن خططك وحياتك الشخصية.





برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يمنحك اليوم أوقاتا طيبة مع الأصدقاء والزملاء.

عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل الحب تمدك بالخيال الخصب والحماس وتجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.





برج الحوت

مهنيا: القمر في وضع معاكس قد يجعلك حائرا وليس لديك طاقة للتفاهم، حاول أن تهدأ.

عاطفيا وعائليا: معاكسة فينوس تدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. احترس من العيش في الماضي وحاول أن تكون واقعيًا.