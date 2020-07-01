حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7/1 /2020 .. اكتشف ما يخبؤه لك برجك

من المستحسن أن تثق بقراراتك. قريبا ستحصل على النتائج كما هو متوقع. سوف تكون حالتك المالية جيدة. يمكن الحصول على أموال متوقفة. اليوم من المتوقع أن يكون طبيعيا من حيث الصحة.

. برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

. سوف يكون جو المنزل جيدًا. ومع ذلك ، سوف تستمر في القلق بشأن المال. يمكنك اليوم مناقشة أي قضية مهمة مع والدك. اليوم سيكون يوم خاص جدا للمتزوجين



الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر







إذا كنت تخطط لنقل عملك إلى مستوى آخر ، فإن عملك الشاق يبدو أنه يؤتي ثماره. حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع زوجتك

برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر







للحفاظ على قوتك العقلية ، ننصحك بالابتعاد عن الأفكار السلبية. تفكيرك يدمر طاقتك. قد يواجه أصحاب العمل الشدائد اليوم. من الممكن ألا يكون مزاج مديرك مناسبًا. في مثل هذه الحالة ، حتى طفيف من أخطائك قد طغت عليك.





من ناحية أخرى ، إذا كنت تخطط لنقل عملك إلى مستوى آخر ، فإن عملك الشاق يبدو أنه يؤتي ثماره. حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع زوجتك





العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر

قد تواجه بعض المشاكل في بداية الأسبوع. قد يكون هناك عبء زائد خلال هذه الفترة ، وبسبب ضيق الوقت قد تشعر ببعض التوتر. إذا حاولت إكمال جميع مهامك وفقًا لخططك ، فيمكنك الحصول على نجاح جيد.





القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر







برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير



. خلال هذا الوقت من المتوقع أن تحصل على ترقية. ستكون علاقاتك مع كبار المسؤولين جيدة وستستمر في إرشادك. من ناحية أخرى ، إذا كنت تعمل ، فقم بتوجيه استراتيجياتك بعناية. تجنب اعتماد طريق مختصر لتحقيق أرباح سريعة.





برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير







خلال هذا الوقت سيكون عليك الانتباه إلى سرعتك. ربما يكون عملك بطيئًا جدًا ، مما قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض أدائك. من الممكن أن يكون كبار المسؤولين غير راضين عنك. من ناحية أخرى ، إذا كنت تقوم بأعمال تجارية ولم تخطر ببالك أفكار ، فحاول الاستفادة منها.من الممكن أن تظل العديد من مهامك غير مكتملة اليوم. سيكون من الأفضل بالنسبة لك محاولة التركيز على عملك وإلا فقد يكون من الصعب. إذا كنت تقوم بأعمال تجارية.