AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الزمالك: فنان مشهور وإعلامي تسببا في أزمة فتيات الليل بجنوب أفريقيا

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:58 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
Advertisements
ياسمين تيسير
تحدث أحمد عيد عبدالملك نجم المنتخب المصري السابق، عن التقارير الصحفية الجنوب أفريقية التي ادعت اصطحاب لاعبي منتخب مصر فتيات ليل أثناء إقامتهم في الفندق في بطولة كأس العالم للقارات 2009.

وقال أحمد عيد عبدالملك، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "كانت كل مباراة يخوضها المنتخب في مدينة مختلفة، وبعد فوزنا على إيطاليا بهدف نظيف أحزره محمد حمص، فوجئنا بسرقة أموال 8 لاعبين من الفندق، وكنت منهم، وسُرقت 700 دولار مني".


وأوضح أحمد عيد عبدالملك "توجهنا فورا لمسؤولي الفندق، وطلبنا مراجعة الكاميرات، وكان وقتها هناك فنان مشهور، وإعلامي، كانا متواجدين في الفندق مرتدين قمصان المنتخب، وظهرا في الكاميرات بصحبة فتيات".

وأتم أحمد عيد عبدالملك أنه "تم خروج تلك اللقطات بعدما تعرضنا للهزيمة من أمريكا في اللقاء الأخير لتصدير أزمة أمام الجماهير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد عيد عبدالملك: نجم الأهلى زمالكاوي

رضا عبد العال: جيل حسن شحاتة الأفضل لهذا السبب .. فيديو

الطرف الآخر لا يجيد الرد.. أحمد عيد: أدافع عن الزمالك فقط على السوشيال ميديا.. فيديو

الأندية ترفض عودة الدوري.. عيد عبد الملك: اتحاد الكرة تساهل مع الأهلي لتتويجه بطلًا الموسم الماضي ..فيديو

أحمد عيد: الزمالك نادي القرن الحقيقي ..فيديو

حمص مثل "بيرلو".. أحمد عيد: شيكابالا حافظ على شعبية الزمالك في السنوات العجاف.. فيديو

ترشيحاتنا

7 أندية أوروبية تسعى لخطف أشرف بن شرقي من الزمالك

قتلي واشتباكات في الشوارع والجيش ينتشر.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

بندق العبيط يبكي على الهواء.. تعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الأرهابي خالد عبد الله |فيديو

8 أعمال صالحة تمنحك ثواب الحج والعمرة .. حث عليها الرسول

بـ تهمة التحريض على الفسق.. حبس فتاة تيك توك منار سامي 4 أيام

100 ألف دولار.. طلب جديد من الأهلي للاتفاق السعودي بشأن أزارو

AdvertisementS

بعد العودة للتدريبات.. الزمالك يعلن موقفه من استكمال الدوري

خفض 50 % من العقود.. 8 قرارات عاجلة لـ مجلس إدارة الزمالك فى اجتماع اليوم

بعد تعافيه من غيبوبة سكر.. أمح الدولي: أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة

بعد العودة للتدريبات .. حكاية الزمالك مع الانسحاب مع الدوري والعودة من جديد

عاجل | الزمالك يقرر العودة للتدريبات وإجراء مسحة طبية غدا

في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وزير الرياضة والخطيب يشيدان بجهود الإدارة التنفيذية للأهلي

100 ألف دولار.. طلب جديد من الأهلي للاتفاق السعودي بشأن أزارو

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

7 أندية أوروبية تسعى لخطف أشرف بن شرقي من الزمالك

من يفوز بلقب الدوري الإسباني بين ريال مدريد المستفيق وبرشلونة المتعثر

أخبار الرياضة.. نتائج مباريات الدوريات الأوروبية.. وقرار الزمالك بعد عودته للتدريبات.. وترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الانجليزي

محمد صلاح يتراجع للمركز الرابع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي أوباميانج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذات الدفع الرباعي .. التصميم الجديد لسيارة إينيوس الجديدة.. صور

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد

بـ ملابس قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها