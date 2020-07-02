نجم الزمالك: فنان مشهور وإعلامي تسببا في أزمة فتيات الليل بجنوب أفريقيا

تحدث أحمد عيد عبدالملك نجم المنتخب المصري السابق ، عن التقارير الصحفية الجنوب أفريقية التي ادعت اصطحاب لاعبي منتخب مصر فتيات ليل أثناء إقامتهم في الفندق في بطولة كأس العالم للقارات 2009 .





وقال أحمد عيد عبدالملك، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "كانت كل مباراة يخوضها المنتخب في مدينة مختلفة، وبعد فوزنا على إيطاليا بهدف نظيف أحزره محمد حمص، فوجئنا بسرقة أموال 8 لاعبين من الفندق، وكنت منهم، وسُرقت 700 دولار مني".









وأوضح أحمد عيد عبدالملك "توجهنا فورا لمسؤولي الفندق، وطلبنا مراجعة الكاميرات، وكان وقتها هناك فنان مشهور، وإعلامي، كانا متواجدين في الفندق مرتدين قمصان المنتخب، وظهرا في الكاميرات بصحبة فتيات".



