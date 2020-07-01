في منزله.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا عاجلا لبحث عودة التدريبات واستكمال الدوري

استدعى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عددا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لعقد اجتماع في منزله الان لبحث عودة الفريق للتدريبات.
يأتي ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الزمالك الطارئ في منزل رئيس النادي لبحث ملفات مهمة تخص الزمالك.
وتوجه عدد من لاعبي الفريق في منزل رئيس النادي لمناقشة بعض الملفات الخاصة بفريق الكرة وموقف الفريق من الدوري وموعد العودة للتدريبات.
جدير بالذكر أن الزمالك كان أعلن منذ أيام عدم استكمال موسم الدوري الحالي والامتناع عن اجراء المسحات التي اقرها اتحاد الكرة للكشف عن فيروس كورونا.