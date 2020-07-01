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رياضة

في منزله.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا عاجلا لبحث عودة التدريبات واستكمال الدوري

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:59 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ملك موسى
استدعى  مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عددا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لعقد اجتماع في منزله الان لبحث عودة الفريق للتدريبات.

يأتي ذلك على هامش اجتماع  مجلس إدارة الزمالك الطارئ  في منزل رئيس النادي لبحث ملفات مهمة تخص الزمالك.

وتوجه عدد من لاعبي الفريق في منزل رئيس النادي لمناقشة بعض الملفات الخاصة بفريق الكرة وموقف الفريق من الدوري وموعد العودة للتدريبات.

جدير بالذكر أن الزمالك كان أعلن منذ أيام عدم استكمال موسم الدوري الحالي والامتناع عن اجراء المسحات التي اقرها اتحاد الكرة للكشف عن فيروس كورونا. 
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