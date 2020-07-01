بدء اجتماع مجلس إدارة الزمالك لمناقشة قضايا النادي

ويعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الـ"جروبات" الزملكاوية في الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي.





وتقرر أن يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضى، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجه.