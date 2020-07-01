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رياضة

بدء اجتماع مجلس إدارة الزمالك لمناقشة قضايا النادي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:15 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ملك موسي
توافد أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادى، من أجل بدء الاجتماع الطارئ الذي دعا له رئيس النادي لمناقشة بعض القضايا الخاصة بالنادي.

ويعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الـ"جروبات" الزملكاوية في الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي.

وتقرر أن يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضى، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجه.
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