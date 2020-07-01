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أخبار العالم

مجلس الأمن يقرر وقف كل النزاعات فى العالم 90 يوما لمواجهة كورونا | تفاصيل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:12 م
تأهب دولي ضد كورونا
تأهب دولي ضد كورونا
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محمد علي
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا مهمًا يمهد بشكل قوي لمواجهة عالمية  لفيروس كورونا المستجد الذي تسارعت وتيرته بشكل أكبر خلال الفترة القليلة الماضية.


ووفق ما ذكرت صحف دولية، فقد أصدر مجلس الامن قرارا بالإجماع على وقف إطلاق النار في كل العالم من أجل التركيز على مواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).


ويعني القرار تجميد التحركات العسكرية في دول العالم، حتى تركز الدول وتزيد التنسيق لمواجهة الوباء.



وتبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء بالإجماع القرار بعد أكثر من ثلاثة أشهر على مفاوضات حثيثة بحسب دبلوماسيين. 

وطالب القرار بوقف فوري لكافة النزاعات" المدرجة في مجلس الأمن باستثناء المعارك ضد الجماعات المتطرفة.

 ويطالب القرار بـ "هدنة إنسانية ٩٠ يوما متتاليا على الأقل" لتسهيل تقديم المساعدة الدولية للشعوب.


وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 511,312 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة. 


وسُجّلت رسميًّا إصابة أكثر من 10,509,550 شخصا في 196 بلدًا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5,302,100 شخص على الأقل. 

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

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