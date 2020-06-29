الصين توافق رسميا على لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا

أعلنت السلطات الصينية على موافقتها على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أثبتت الأبحاث نجاح اللقاح سريريًا، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وقال الجيش الصيني إنه أعطى موافقته لاستخدام لقاح Ad5-nCoV لكوفيد-19 طورته وحدة أبحاث عسكرية بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.
واشارت الصحف الدولية والصينية، إلى إن العقار أطلق عليه اسم "أيه.دي.5-إن.كوف" ، وهو واحد من ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون حصلت على موافقة لتجربتها على البشر.
وقالت شركة كانسينو بيولوجيكس اليوم إنها عملت على اللقاح.و حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.
وذكرت كانسينو إن الجيش الصيني وافق على استخدام الجيش للقاح في 25 يونيو لمدة سنة.
لكن يقتصر استخدام (أيه.دي.5-إن.كوف) حاليا على الاستخدام العسكري.
أظهرت المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض الفيروسية لكورونا.