الصين توافق رسميا على لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا

أعلنت السلطات الصينية على موافقتها على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أثبتت الأبحاث نجاح اللقاح سريريًا، وفق ما ذكرت صحف دولية.









وقال الجيش الصيني إنه أعطى موافقته لاستخدام لقاح Ad5 - nCoV لكوفيد-19 طورته وحدة أبحاث عسكرية بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.





واشارت الصحف الدولية والصينية، إلى إن العقار أطلق عليه اسم "أيه.دي.5-إن.كوف" ، وهو واحد من ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون حصلت على موافقة لتجربتها على البشر.





وقالت شركة كانسينو بيولوجيكس اليوم إنها عملت على اللقاح. و حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.





وذكرت كانسينو إن الجيش الصيني وافق على استخدام الجيش للقاح في 25 يونيو لمدة سنة.





لكن يقتصر استخدام (أيه.دي.5-إن.كوف) حاليا على الاستخدام العسكري.





أظهرت المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض الفيروسية لكورونا.







