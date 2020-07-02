الزمالك: قرار الكاف أفقد الفريق ميزة لعب مباراة العودة بالقاهرة

علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن إقامة مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من مباراة واحدة.
وأكد حمادة أنور، في متلفزة تصريحات على قناة "إم بي سي مصر"، أن إقامة المباراة أفقد الفريق ميزة إقامة مباراة الإياب في القاهرة كما هو الحال بالنسبة لـ الاهلي.
وأضاف حمادة أنور، أنه في حال تقررت إقامة مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في الإمارات فسيكون أمرا جيدا.
وكانت البطولتان القاريتان للأندية في القارة السمراء، تم تأجيلهما بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل إقامة مباريات دور نصف النهائي في مطلع شهر مايو الماضي.
"الكاف" أكد بعد اجتماع الجمعية العمومية، استئناف المسابقتين في شهر سبتمبر لكن بضوابط جديدة؛ لتجنب تفشي فيروس كورونا والحد من الإصابات بين أعضاء اللعبة في الأندية المشاركة.
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ونستعرض في ذلك التقرير، الإجراءات التي اتخذها الكاف لاستئناف البطولتين.
- إقامة مباريات دور نصف النهائي من لقاء واحد فقط، بدلًا من إقامته بنظامي الذهاب والإياب.
- إقامة ما تبقى من مباريات في دولة واحدة لكل بطولة، ففي كأس الكونفدرالية تقرر استضافة دولة المغرب مباريات دور نصف النهائي، إضافةً إلى إقامة مباراة دور النهائي على أرضها أيضًا، أما دوري أبطال أفريقيا، فلم يتم تحديد الدولة المضيفة لمباريات دور نصف النهائي، لكن دولة الكاميرون هي الأقرب لاستضافة تلك المباريات، إضافةً إلى المباراة النهائية، لكن الموافقات الأمنية فقط هي ما يعطل إعلان الكاف عن ذلك الأمر.