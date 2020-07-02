الزمالك: قرار الكاف أفقد الفريق ميزة لعب مباراة العودة بالقاهرة

على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن إقامة مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من مباراة واحدة.

وأكد حمادة أنور، في متلفزة تصريحات على قناة "إم بي سي مصر"، أن إقامة المباراة أفقد الفريق ميزة إقامة مباراة الإياب في القاهرة كما هو الحال بالنسبة لـ

وكانت البطولتان القاريتان للأندية في القارة السمراء، تم تأجيلهما بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل إقامة مباريات دور نصف النهائي في مطلع شهر مايو الماضي.





"الكاف" أكد بعد اجتماع الجمعية العمومية، استئناف المسابقتين في شهر سبتمبر لكن بضوابط جديدة؛ لتجنب تفشي فيروس كورونا والحد من الإصابات بين أعضاء اللعبة في الأندية المشاركة.