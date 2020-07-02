AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك: قرار الكاف أفقد الفريق ميزة لعب مباراة العودة بالقاهرة

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن إقامة مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من مباراة واحدة.

وأكد حمادة أنور، في متلفزة تصريحات على قناة "إم بي سي مصر"، أن إقامة المباراة أفقد الفريق ميزة إقامة مباراة الإياب في القاهرة كما هو الحال بالنسبة لـ الاهلي.

وأضاف حمادة أنور، أنه في حال تقررت إقامة مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في الإمارات فسيكون أمرا جيدا. 

وكانت البطولتان القاريتان للأندية في القارة السمراء، تم تأجيلهما بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل إقامة مباريات دور نصف النهائي في مطلع شهر مايو الماضي.

"الكاف" أكد بعد اجتماع الجمعية العمومية، استئناف المسابقتين في شهر سبتمبر لكن بضوابط جديدة؛ لتجنب تفشي فيروس كورونا والحد من الإصابات بين أعضاء اللعبة في الأندية المشاركة.


ونستعرض في ذلك التقرير، الإجراءات التي اتخذها الكاف لاستئناف البطولتين.

- إقامة مباريات دور نصف النهائي من لقاء واحد فقط، بدلًا من إقامته بنظامي الذهاب والإياب.


- إقامة ما تبقى من مباريات في دولة واحدة لكل بطولة، ففي كأس الكونفدرالية تقرر استضافة دولة المغرب مباريات دور نصف النهائي، إضافةً إلى إقامة مباراة دور النهائي على أرضها أيضًا، أما دوري أبطال أفريقيا، فلم يتم تحديد الدولة المضيفة لمباريات دور نصف النهائي، لكن دولة الكاميرون هي الأقرب لاستضافة تلك المباريات، إضافةً إلى المباراة النهائية، لكن الموافقات الأمنية فقط هي ما يعطل إعلان الكاف عن ذلك الأمر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف يكشف مصير مباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

الكاف يدرس إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال في مصر.. والقرار النهائي بعد أيام

الصحة العالمية والطيران يعمقان جراح الكاف بشأن مسابقتى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

لاعبو الأهلي والزمالك يخضعون لاختبارات كورونا بسبب دوري أبطال أفريقيا

دورة مجمعة.. كاف يبحث مصير مباريات الأهلي والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا خلال أيام

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

ترشيحاتنا

بعد اتهامها بالتنمر على المحجبات.. القصة الكاملة لأزمة ميس حمدان بسبب شخصية «سماح بادي ماني»

ميليشيات أردوغان تتقدم باتجاه سرت.. والجيش الليبي يحبط أول هجوم بالغرب

بإيراد 64 جنيها.. «رأس السنة» يتذيل قائمة 5 أفلام سينمائية بعد فتح دور العرض

حلم من سنين.. وزير الري الأسبق: تراجع إثيوبيا عن أهدافها سينتج عنه هزة داخلية عنيفة.. فيديو

أخبار الفن.. نيللي كريم على البحر.. والنجوم يقصفون جبهة يوسف الشريف

بدون حرمان.. حرق الدهون بـ 3 مشروبات مذهلة

AdvertisementS

كوتينيو كلمة السر.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح أو ساديو ماني

يدير النادي من البيت.. إسلام صادق: مرتضى منصور لم يخرج من منزله منذ جائحة كورونا ..فيديو

عمدة ليفربول: محمد صلاح عمدة المدينة المقبل

نجم الزمالك: فنان مشهور وإعلامي تسببا في أزمة فتيات الليل بجنوب أفريقيا

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وزير الرياضة والخطيب يشيدان بجهود الإدارة التنفيذية للأهلي

بعد تعافيه من غيبوبة سكر.. أمح الدولي: أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة

100 ألف دولار.. طلب جديد من الأهلي للاتفاق السعودي بشأن أزارو

أحمد عيد عبد الملك: السوشيال ميديا أظهرت مشاكل الأهلي المستخبية بقالها سنين

الزمالك: قرار الكاف أفقد الفريق ميزة لعب مباراة العودة بالقاهرة

خالد الغندور: الأهلي والزمالك تعرضا للظلم بسبب قرار الـ كاف ..فيديو

وائل جمعة أصعب مدافع واجهته.. أحمد عيد عبدالملك: أتمنى تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تستمتع بإجازتها الصيفية

ذات الدفع الرباعي .. التصميم الجديد لسيارة إينيوس الجديدة.. صور

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد