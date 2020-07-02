التعديلات الدستورية الروسية.. تعرف على آخر حصيلة لنسب التصويت

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الخميس، آخر حصيلة لنسبة التصويت على التعديلات الدستورية التي تمدد فترة ولاية الرئيس فلاديمير بوتين حتى 2036.





وقالت اللجنة إن 78.03% صوتوا لصالح التعديلات بعد فرز 99.01% من الأصوات، فيما عارض هذه التعديل 21.16% ممن شاركوا في التصويت.





وحسبما ذكرت وكالة "سبوتنك" الإخبارية، فقد بلغت نسبة الإقبال هذا العام قرابة 65%.





ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في يوم إعلان نتائج التصويت الرسمية، في حال لقيت دعم أكثر من 50% من المشاركين في التصويت.





وتشمل هذه التعديلات التي تشمل إلى جانب مسألة ولايات الرئيس الحالي، تضمين الدستور قيمًا محافظة مثل تحسين الرواتب التقاعدية والحد الأدنى للأجور.



