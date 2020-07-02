كيلو البلطي يبدأ من 20 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 2 يوليو 2020

ينشر "صدى البلد" أسعار السمك اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة داخل السوق وفقًا لآخر التغيرات.
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وسجل المرجان رقم 2 نحو 38 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.
وسجل سعر القاروص نحو 90 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.
وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 20 إلى 23 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 17 إلى 19 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.
وبلغ سعر سمك الثعابين 200 جنيه والفيليه بلطي 90 جنيهًا وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.
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وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 42 إلى 48 جنيهًا وسجل سعر البوري 2، ما بين 32 و38 جنيهًا.
وسجل المرجان رقم 2 نحو 38 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.
وسجل سعر القاروص نحو 90 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.