كيلو البلطي يبدأ من 20 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 2 يوليو 2020





وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 42 إلى 48 جنيهًا وسجل سعر البوري 2، ما بين 32 و38 جنيهًا.

وسجل المرجان رقم 2 نحو 38 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.

وسجل سعر القاروص نحو 90 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.