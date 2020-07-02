ماهي كمية الماء التي يجب أن تشرب في اليوم؟

يفقد جميع الأشخاص الماء باستمرار من الجسم ، بشكل أساسي عن طريق البول والعرق. لمنع الجفاف ، ويحتاجون إلى شرب كميات كافية من الماء.

هناك العديد من الآراء المختلفة حول كمية الماء التي يجب أن تشربها يوميًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.

عادة ما توصي السلطات الصحية بثمانية أكواب ، أي ما يعادل 2 لتر أو نصف .

ومع ذلك ، يعتقد بعض معلمي الصحة أنك تحتاج إلى شرب الماء باستمرار طوال اليوم ، حتى عندما لا تشعر بالعطش.

كما هو الحال مع معظم الأشياء ، هذا يعتمد على الفرد. تؤثر العديد من العوامل (الداخلية والخارجية) في النهاية على حاجتك إلى الماء.

يدعي الكثير من الناس أنه إذا لم تبقَ رطبًا طوال اليوم ، فإن مستويات طاقتك ووظائف المخ تبدأ في المعاناة.

وهناك الكثير من الدراسات لدعم هذا.

أظهرت إحدى الدراسات على النساء أن فقدان السوائل بنسبة 1.36٪ بعد التمرين أضعف المزاج والتركيز وزاد تواتر الصداع.

تظهر دراسات أخرى أن الجفاف الخفيف (1-3 ٪ من وزن الجسم) الناجم عن ممارسة الرياضة أو الحرارة يمكن أن يضر بالعديد من الجوانب الأخرى لوظيفة الدماغ.

ضع في اعتبارك أن 1 ٪ فقط من وزن الجسم هو قدر كبير إلى حد ما. يحدث هذا بشكل أساسي عندما تتعرق كثيرًا.

يمكن أن يؤثر الجفاف المعتدل سلبًا على الأداء البدني ، مما يؤدي إلى تقليل القدرة على التحمل.

هناك العديد من الادعاءات بأن زيادة تناول الماء قد يقلل من وزن الجسم عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتقليل شهيتك.

وفقًا لدراستين ، فإن شرب 17 كوب (500 مل) من الماء يمكن أن يعزز عملية الأيض مؤقتًا بنسبة 24-30٪.

وقدر الباحثون أن شرب (2 لتر) في يوم واحد زاد من إنفاق الطاقة بنحو 96 سعرة حرارية في اليوم.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون من المفيد شرب الماء البارد لأن جسمك سيحتاج إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية لتسخين الماء لدرجة حرارة الجسم.

يمكن لشرب الماء قبل نصف ساعة تقريبًا من تناول الوجبات أن يقلل من عدد السعرات الحرارية التي ينتهي الأمر باستهلاكها ، خاصة عند كبار السن .

أظهرت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي شربوا 17 أوقية (500 مل) من الماء قبل كل وجبة فقدوا 44 ٪ من الوزن الزائد على مدى 12 أسبوعًا ، مقارنة بمن لم يفعلوا.

بشكل عام ، يبدو أن شرب كميات كافية من الماء ، خاصة قبل الوجبات ، قد يكون له فائدة كبيرة في فقدان الوزن ، خاصة عند دمجه مع نظام غذائي صحي.