بدون شرب الماء .. كيف تتخلص من العطش في الصيف؟

هل تشرب ما يكفي من الماء؟ هذا هو أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا خلال الصيف . في حين أنه يجب على المرء أن يبقى رطبًا طوال العام وليس في أشهر الصيف فقط ، فمن الصحيح أنه خلال الموسم ، ينصح المرء بشرب ما يكفي من الماء لتجنب الجفاف والأمراض الأخرى. ومع ذلك ، هل تعلم أن هناك طريقة لتحقيق الترطيب المناسب أيضًا ، لذلك لا يجعلك تشعر بالعطش على الرغم من ارتشاف الماء ؟.





في حين يجب أن يكون تناول الماء ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة لترات في اليوم ، فإن الحيلة البسيطة للحفاظ على توازن المنحل بالكهرباء في الجسم هي الحصول على ثمار قائمة على الماء يمكنها أيضًا الحفاظ على برودة واحدة وتزويد الجسم بالكمية المطلوبة من الماء.





فإن شرب الماء العادي يمكن أن يجعلك تشعر بالعطش في بعض الأحيان بسبب فقدان الصوديوم والبوتاسيوم من خلال التعرق ، مما يتسبب في اختلال توازن ".





في حين يجب أن يكون تناول الماء ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة لترات في اليوم ، فإن الحيلة البسيطة للحفاظ على توازن المنحل بالكهرباء في الجسم هي الحصول على ثمار قائمة على الماء يمكنها أيضًا الحفاظ على برودة واحدة وتزويد الجسم بالكمية المطلوبة من الماء.



