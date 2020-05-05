كارثة.. ماذا يحدث للجسم عند شرب الماء البارد على الإفطار؟

في ظل الجو الحار الذي نعيشه في رمضان هذا العام يفضل بها العديد من الأشخاص تناول الماء البارد لحظة الإفطار بشكل سريع لتعويض الشعور بحرارة طوال اليوم.





ولكن تناول المياه بشكل مباشر خطير للغاية حيث من الممكن أن يسبب أضرارا في جسمك تصل إلى مرحلة الوفاة، ويسبب أضرار كبيرة للمعدة أيضا، ولذلك يجب تناول طعام خفيف أو تناول الشوربة.





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لحظة الإفطار . وإليكم أهم المخاطر الصحية التى يمكن أن يسببها شرب كوب ماء بارد من المياه





قد يتسبب ذلك في إحداث أضرار كبيرة في المعدة وما يسمى تمدد في البطن وقد يصل الأمر إلى حدوث ثقب في المعدة.





قد تسبب تلك العادة الوفاة نظرا لأن هنالك عصبا يوصل بين المعدة والقلب فقد يسبب الوفاة



