حكم تناول الماء أثناء أذان الفجر؟ الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا يفسد الصيام

حكم تناول الماء أثناء أذان الفجر فى رمضان ؟ يواصل البعض خطأ شرب الماء أثناء أذان الفجر وهذا الأمر يبطل الصيام، والصحيح أنه يجب على الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب مع أول أذان الفجر «الله أكبر»، ومن في فمه ماء أو طعام يجب عليه أن يلفظه ولا يبلعه في جوفه.





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وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المسلم أن يحتاط وينتهى من سحوره قبل أذان الفجر، حتى لا يقع فى شبهة.



