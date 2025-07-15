نمو اقتصاد الصين بنسبة 5.2% خلال الربع الثاني من 2025

أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 5.2% خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزا التوقعات التي كانت ترجح أن يبلغ النمو 5.1%.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الثلاثاء، أن النمو خلال الربع الثاني سجل تباطؤا مقارنة بالربع الأول الذي بلغ 5.4%، وذلك بسبب حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد نتيجة التعريفات الجمركية التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها.

وسجل الناتج الصناعي نموا بنسبة 6.8% على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، مقابل 5.8% في الشهر السابق عليه، بينما تباطأ نمو مبيعات التجزئة.

كما سجل الاستثمار في الأصول الثابتة نموا بنسبة 2.8% في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من توقعات المحللين الذين رجحوا أن يبلغ 3.6%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في أبريل الماضي زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لتصل إلى 145%، وردت الصين بإجراء مماثل..إلا أن الجانبين توصلا إلى هدنة في مايو الماضي، واتفقا على التراجع عن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها كل طرف على الآخر والبدء في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم يصب في صالح البلدين..فيما تنتهي المهلة في 12 أغسطس المقبل