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تعليم

6 نصائح مهمة من صيدلة حلوان لتنظيم شرب الماء فى رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:25 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كريم ناصر
واصلت كلية الصيدلة بجامعة حلوان توجيه النصائح للصائمين في رمضان، وجاءت نصيحة اليوم الثالث خاصة بتنظيم شرب الماء خلال ساعات الإفطار في رمضان وتتضمن: 

١_ ضرورة تناول ٢ : ٣ لتر يوميًا من المياه للحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم 

٢- تناول ثلاث تمرات عقب آذان المغرب ثم اشرب كوب من الماء الفاتر.

٣-عدم شرب الماء دفعة واحدة عقب آذان المغرب مباشرة.

٤-عقب الإفطار تناول كوبان من الماء كل ساعتين ليتم توزيع كمية الماء المطلوبة خلال ساعات الإفطار.

٥- عدم تناول كميات كبيرة من المياه خلال وجبة السحور حتى لا يؤدى إلى توعك معوى.

٦- شرب كميات من العصائر لايغني عن تناول المياه  لذا يجب الحرص على تناول الفواكه والخضروات.

 قام بتقديم نصيحة اليوم الدكتورة رانيا حلمي بكلية صيدلة جامعة حلوان
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