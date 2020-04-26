6 نصائح مهمة من صيدلة حلوان لتنظيم شرب الماء فى رمضان

واصلت كلية الصيدلة بجامعة حلوان توجيه النصائح للصائمين في رمضان، وجاءت نصيحة اليوم الثالث خاصة ب تنظيم شرب الماء خلال ساعات الإفطار في رمضان وتتضمن:





١_ ضرورة تناول ٢ : ٣ لتر يوميًا من المياه للحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم





٢- تناول ثلاث تمرات عقب آذان المغرب ثم اشرب كوب من الماء الفاتر.





٣-عدم شرب الماء دفعة واحدة عقب آذان المغرب مباشرة.





٤-عقب الإفطار تناول كوبان من الماء كل ساعتين ليتم توزيع كمية الماء المطلوبة خلال ساعات الإفطار.





٥- عدم تناول كميات كبيرة من المياه خلال وجبة السحور حتى لا يؤدى إلى توعك معوى.





٦- شرب كميات من العصائر لايغني عن تناول المياه لذا يجب الحرص على تناول الفواكه والخضروات.



