6 نصائح مهمة من صيدلة حلوان لتنظيم شرب الماء فى رمضان

واصلت كلية الصيدلة بجامعة حلوان توجيه النصائح للصائمين في رمضان، وجاءت نصيحة اليوم الثالث خاصة بتنظيم شرب الماء خلال ساعات الإفطار في رمضان وتتضمن:
١_ ضرورة تناول ٢ : ٣ لتر يوميًا من المياه للحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم
٢- تناول ثلاث تمرات عقب آذان المغرب ثم اشرب كوب من الماء الفاتر.
٣-عدم شرب الماء دفعة واحدة عقب آذان المغرب مباشرة.
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٤-عقب الإفطار تناول كوبان من الماء كل ساعتين ليتم توزيع كمية الماء المطلوبة خلال ساعات الإفطار.
٥- عدم تناول كميات كبيرة من المياه خلال وجبة السحور حتى لا يؤدى إلى توعك معوى.
٦- شرب كميات من العصائر لايغني عن تناول المياه لذا يجب الحرص على تناول الفواكه والخضروات.
قام بتقديم نصيحة اليوم الدكتورة رانيا حلمي بكلية صيدلة جامعة حلوان