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السياحة والآثار: افتتاح عدد من المتاحف والمناطق العسكرية خلال أسابيع.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن هناك برنامج محدد عام 2020 لافتتاح المتاحف والمناطق الأثرية، لافتًا إلى أنه تم استثمار فترة الغلق الماضية فى العمل و الانتهاء من الأعمال فى المتاحف والمناطق الأثرية و تحسين البنية التحتية للمتاحف.

واضاف عثمان فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم افتتاح 13 موقع أثرى بالأمس، منهم متحف المجوهرات بالاسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المناطق الأثرية فى الفترة المقبلة.

وتابع أنه سيتم افتتاح متحف المركبات الملكية قريبًا، منوهًا بأن المتحف به كل المركبات الخاصة بالمنناسبات واستقبال الوفود الاجنبية والعربيات الملكية وعددها يزيد عن 70 عربة.

وأوضح أنه سيتم عرض 36 عربة وأهمها العربة التى تم اهدائها للخديوى اسماعيل فى حفل افتتاح قناة السويس، مؤكدًا أن العربة تم تصنيعها خصيصًا.
وأشار إلى أن المبنى تم ترميمه بعدما كان مغلق لأكثر من 19 عامًا، وتم تحويله لمتحف متقدم فى عملية العرض، والحفاظ على القطع الموجودة، مؤكدًا أنه سيكون هناك سلسلة من الافتتاحات خلال اسابيع القادمة.

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