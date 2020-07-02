«التصديري للملابس» يعتزم الاشتراك بمعرض « Sourcing at Magic» بأمريكا.. سبتمبر المقبل

يعتزم المجلس التصديري للملابس الجاهزة المشاركة في دورة العام الجاري من معرض Sourcing at Magic بالولايات المتحدة الأمريكية الذي سيقام الكترونيا لمدة 90 يوما خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 15 ديسمبر 2020.





وأوضحت ماري لويس رئيسة المجلس، في تصريحات لها اليوم أنه تم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس زووم لمقابلة المدير التنفيذي ومدير المبيعات للمعرض للتعرف على تفاصيله وكيفية الاشتراك خلال دورة العام الجاري.









وأضافت أن ذلك يأتي في إطار خطة المجلس الترويجية لتعزيز نفاذ منتجات قطاع الملابس الجاهزة للأسواق الخارجية من خلال الاشتراك بالمعارض الدولية المنظمة إلكترونيا تماشيًا مع التوجه العالمي القائم على التباعد الاجتماعي.



