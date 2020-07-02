AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان إنشاء شركة للنقل المشترك بين "السكة الحديد - الشاحنات"

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
عقد الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل، اجتماعا موسعا، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط، ودراسة إدخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة "القطارات /والشاحنات"، والتي ستكون بالشراكة بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية ووزارة قطاع الأعمال ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري. 

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على الاهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، مشيرا الى أهمية البدء في إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين "السكة الحديد - الشاحنات".

وتوفير متطلبات نجاح هذه الشركة عن طريق الاستغلال الأمثل للميزة التنافسية للسكة الحديد، واستكمال الرحلة بالشاحنات الى الهدف النهائى وتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله "النقل البحري والنهري" لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي. 

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن مميزات عديدة للنقل متعدد الوسائط تتمثل في استخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل في صورة متكاملة في نقل البضائع يؤدى إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة والأمان. ومن ثم فإن النتيجة النهائية هي الحصول على خدمة نقل بتكلفة أقل وبجودة أعلى مع الاستخدام الأمثل لوسائل النقل مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي.

و من جانبه ؛ اوضح وزير قطاع الأعمال العام الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التى تقوم بها الشركات التابعة للوزارة مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد ؛ لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة و الكفاءة و انخفاض التكلفة . كما ان ذلك من شأنه ان يؤدى الى مضاعفة حجم النقل الذى يمكن ان توفره الشركة المشتركة المقرر انشاءها بين هيئة السكة الحديد و الشركة القابضة للنقل ؛ من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل؛ و بصفة خاصة فى حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص ؛ لاسيما فى حالة اضافة النقل النهرى للمنظومة. 

كما أكد وزير قطاع الأعمال على أهمية ان تشمل دراسة الجدوى الطاقة الاستيعابية للسكة الحديد من حيث حجم الاعمال الذي يمكن ان يتم توفيرها فى ظل الاوضاع الراهنة للبنية الاساسية للسكك الحديدية.

وفي ختام الاجتماع، طلب وزير النقل مشاركة المتخصصين من الجانبين في كافة الاجتماعات مع الاستشاري الالماني دورنير والذي يقوم حاليا بدراسة  تحويل قطاع نقل البضائع الحالى بهيئة السكك الحديدية الى شركة مستقلة تجاريا عن السكة الحديد .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينها النقل الأخضر.. الوزير يبحث مع مسئولي البنك الدولي موقف المشروعات المشتركة

عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. الوزير يبحث مع مسئولي البنك الدولي موقف المشروعات المشتركة.. آليات جديدة لدفع معدلات التنفيذ الفترة القادمة.. البنك الدولى يبدى التعاون بمشروع كهربة إشارات السكة

خلال جولة تفقدية.. وزير النقل: وصول 20 جرارا جديدا نهاية الشهر الحالي و20 جرارا قبل نهاية يونيو المقبل

نائب:إنجازات كامل الوزير فى النقل تتحدث عن نفسها

وزير النقل: جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة نقلة هائلة في خدمة الركاب ..فيديو

وزيرا قطاع الأعمال والنقل يبحثان آخر مستجدات إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط

ترشيحاتنا

فى غمضة عين .. 3 حيل لتبييض الأسنان

وزارة التضامن تنفي استبعاد المتقدمين للحج من قرعة العام القادم

إعلامي مجلس الوزراء ينفي اختلاف تسعيرة عداد الكهرباء "الكودي" عن "العادي"

58 عامًا على الاستقلال.. رواندا تبهر العالم بتقدمها | شاهد

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.. حقيقة أم شائعة

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

اختياريًا.. صرف كمامتين على كل بطاقة تموينية

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي تونسي

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

58 عامًا على الاستقلال.. رواندا تبهر العالم بتقدمها | شاهد

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها