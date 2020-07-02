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محافظات

بعد انهيار عقار عليه خلال حملة إزالات.. ما مصير سائق حفار الجيزة؟

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:35 م
انهيار عقار على سائق
انهيار عقار على سائق خلال حملة إزالات بالجيزة
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محمد الصاحى

كشف مصدر مسئول في محافظة الجيزة، عن الحالة الصحية لسائق الحفار الذي انهار عليه عقار خلال تنفيذ أحد قرارات الإزالة بمنطقة البراجيل التابعة لمركز أوسيم في نطاق المحافظة.

 

وأكد المصدر في تصريح لـ صدى البلد: أن سائق العقار خرج سليماً دون أي إصابات بعد انهيار العقار، حيث خرج منه مسرعا لحظة مشاهدته لبدء انهيار العقار، لكن تطاير "العفار" نتيجة عملية انهيار العقار حال بين ظهور سائق العقار وهو يجري في تلك اللحظة، لكنه خرج منها سالمًا معافى.

 

وأضاف المصدر أن سائق العقار لم يصب بأي مكروه وشارك بعد تلك الواقعة في تنفيذ عدد من الإزالات للمباني المخالفة ضمن الحملات اليومية التي تنفذها محافظة الجيزة لإزالة البناء المخالف والصادر بحقه قرارات إزالة.

 

وكان قد شهدت إحدى حملات ازالة البناء المخالف في منطقة البراجيل حادث انهيار أحد العقارات التي ينفذ قرارات الازالة انهيار العقار على الحفار، دون أن يظهر الفيديو المتداول للواقعة مصير سائق الحفار.

 

وتشهد محافظة الجيزة، حملة مكثفة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضى أملاك الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

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