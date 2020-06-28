بعد برج جرجا .. 4 حالات تستوجب الإزالة الفورية بقانون مخالفات البناء



بدأت محافظة سوهاج أمس، السبت، في تنفيذ قرار إزالة برج جرجا الشهير جنوب المحافظة، في تأكيد واضح على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.









ويعد برج جرجا مثالا صارخا للإهمال وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة رغم صدور 12 قرار إزالة للبرج خلال 9 سنوات، بعد أن تم تشييده في أعقاب ثورة 25 يناير.









وأنشئ برج جرجا في عام 2011 وتم تشييده على أملاك الري، وتعدي صاحب البرج على حرم الطريق، وتم تزوير أوراق تفيد بأن الأرض المقام عليها البرج هي أملاك خاصة.

















وفيما يلي نستعرض حالات مخالفات البناء في قانون التصالح في مخالفات البناء..









8 حالات يحظر فيها التصالح

يحظر التصالح في مخالفات البناء في 8 حالات وهي:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.





7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

الإزالة وضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بـ التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:

- التعدى على أراضى وأملاك الدولة

- التعدى على مناطق الضغط العالى

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود

- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار

التحفظ الإداري كما وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:

- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات