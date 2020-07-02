برلمانية المؤتمر: تصريحات عبد المجيد محمود كشفت الوجه القبيح للإخوان تجاه القضاء





وجه النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر وطن تحية قلبية للشعب المصرى العظيم الذى كان هو البطل الحقيقى فى نجاح ثورة 30 يونيو الخالدة عام 2013.





وقال " الشريف " فى بيان له اصدره اليوم ان هذا الشعب العظيم لايمكن ابدأ ان ينسى الموقف البطولى والتاريخى لقضاء مصر الشامخ بصفة عامة والنيابة العامة بقيادة المستشار الجليل الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الشجاع فى هذا التوقيت بصفة خاصة فى هذه الثورة العظيمة مشيدا بما كشف عنه المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصرى الأسبق من اسرار جديدة وتفاصيل خلال لقائه الأول بالرئيس المعزول محمد مرسى خلال فترة حكمه لمصر.





وأشار الى أنه التقي محمد مرسي أول مرة بوجود مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية وأنه لا يمكن أن تشعر أنك أبدًا أمام رئيس جمهورية مصر وان المستشار عبد المجيد محمود قال لمرسي في قصر الاتحادية : أنت إخوان مسلمين وكنت فى السجن لأنك ارتكبت جرائم مخالفة للقانون وتعمل على تغيير نظم اجتماعية واقتصاديه وسياسيه وتغييرها بالقوة والإرهاب وكان الوضع الطبيعي أن تكون في السجن لكن إرادة ربنا أن تكون رئيس جمهورية وتجلس على كرسي الحكم.





وأضاف النائب أحمد حلمى الشريف ان تأكيد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق بأن أحمد مكي وزير العدل فى عهد الارهابية وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق كانا دائما يتحدثون معى لفترات طويلة قبل ثورة يناير عن استقلال القضاء، ولكن في الحقيقة كما قيل أنها كانت مناكفة سياسية وأن أحمد مكي طلب مني ترك منصبي، والعمل في الاستئناف لحين تدبير منصب إداري وهذا الحديث كان في أكتوبر 2012 وأن حسام الغرياني اتصل بى رغم أنه بلغ سن التقاعد لكن موطنه الأصلي رئاسة الجمهورية مع محمد مرسي، وأخبرني بأنه اختار لي منصب "السفير".





اضافة الى تأكيد " عبد المجيد " بأن الإخوان حاولوا مرة أخرى أن أترك منصبي عن طريق الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2013 ثم تبعها المواجهة القضائية حيث حصلنا على حكم من محكمة الاستئناف ثم محكمة النقض، وأعيد النائب العام في منصبه، وقدر الله أن الحكم صدر في 30 يونيو.









وأكد النائب أحمد حلمى الشريف ان هذه التصريحات من المستشار عبد المجيد محمود تؤكد الوجه القبيح لجماعة الاخوان الارهابية تجاه القضاء المصرى الشامخ والنزيه وانهم كانوا يريدون أخونة القضاء المصرى لان الغباء السياسى ملأ قلوبهم وعقولهم لان قضاء مصر الشامخ على مر التاريخ لايمكن ان يتبع اى جماعة او جهة فهو قضاء مستقل على مر التاريخ مؤكدا ان تصريحات المستشار عبد المجيد محمود ايضا تؤكد ان هناك العديد من الأسرار الجديدة لثورة يونيو والتى لم يتم الكشف عنها بعد رغم احتفالنا بالذكرى السابعة للثورة وان كل ذلك يؤكد ان جماعة الاخوان الارهابية كانت لاتحمل سوى الشر والحقد والكراهية لمصر والمصريين وليس لديهم اى اهداف سوى تدمير الوطن وتمزيقه وتحوليه الى ساحات للاقتتال وسفك دماء الابرياء وبيع الوطن لكل من يساندون هذه الجماعة المارقة ومن يدفعون أكثر.