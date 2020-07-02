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تعليم

الثانوية العامة اليوم| ضبط 8 حالات غش بالموبايل.. و نقل 11 طالبا وملاحظا للمستشفى

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:30 م
غرفة عمليات وزارة
غرفة عمليات وزارة التعليم
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ياســـمين بدوي
أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 103 الاف و865 طالبا/طالبة، ومادة الأحياء بإجمالي 277 ألفا و921 طالبا/ طالبة، ومادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 251 ألفا و60 طالبا/طالبة داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا. 

وأشار حجازي إلى أنه تم التأكيد على مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) اليوم بشكل آمن من الطلاب ودون حدوث أي مشاكل وتسليمهم إيصال استلام يفيد بذلك، والتنبيه على الطلاب الذين تخلفوا عن تسليم البوكليت اليوم بضرورة إحضاره يوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (8) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("مطروح" بمحافظة مطروح، و"الساحل" بمحافظة القاهرة، و"غرب الزقازيق" بالشرقية، و"أبو النمرس"  بمحافظة الجيزة، "المراغة" بمحافظة سوهاج، و"المنيا" بمحافظة المنيا، و"يوسف الصديق" بمحافظة الفيوم، "ميت غمر" بالدقهلية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي  تم ضبطها بداخل لجان السير. 

 كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 11 طالب وملاحظ واحد فقط في محافظات (القاهرة، الأقصر، القليوبية، السويس، قنا، سوهاج، المنيا، بني سويف،  الجيزة) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بإصابة عدد 6 طلاب بمحافظة قنا في حادث تصادم أثناء ذهابهم إلي الامتحانات، اليوم الخميس، وتم تكليف مدير مديرية التربية والتعليم بقنا والذي قام بزيارة الطلاب والاطمئنان على حالتهم الصحية، وحرصًا من الوزارة على حقوق الطلاب وسلامتهم سيتم دخولهم الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق" و"الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)" والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، كما تضمنت التقارير أن الأسئلة تشمل جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية. 

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولي).
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