تباين آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفلسفة والمنطق

أنهى طلاب الثانوية العامة اداء الامتحان الفلسفة والمنطق ، وسط تشديدات أمنية قامت مدرسة الاتحاد القومي بمحافظة القاهرة.
وتباينت آراء طلاب بالثانوية العامة،مدرسة الاتحاد القومي ، حول مستوى امتحان الفلسفة والمنطق.
ورصدت صدي البلد آراء لطلاب حول الامتحان قال احمد ان الفلسفة سهلة سهلة والمنطق صعب منوها الى ان الامتحان طويل ويحتاج إلى وقت أطول.
وقال إن الامتحان كانت به بعض الجزئيات الصعبة وخاصةً المنطق ولكن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط.
وأضاف عبد الله ، أن الامتحان كان في قدرات الطالب المتوسط ولكن كان به بعض النقاط التى تحتاج إلى تركيز فقط.
جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة آدوا لامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.
وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).
وقد التزمت جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية ، بكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الالكترونية ، ثم تم قياس الحرارة بكواشف الحرارة ، ثم تم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية.