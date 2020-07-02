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تعليم

تباين آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفلسفة والمنطق

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:57 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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حسام الفقي
أنهى طلاب الثانوية العامة اداء الامتحان الفلسفة والمنطق ، وسط تشديدات أمنية قامت مدرسة الاتحاد القومي بمحافظة القاهرة.

وتباينت آراء طلاب بالثانوية العامة،مدرسة الاتحاد القومي ، حول مستوى امتحان الفلسفة والمنطق. 


ورصدت صدي البلد آراء لطلاب حول الامتحان قال احمد ان الفلسفة سهلة سهلة والمنطق صعب منوها الى ان الامتحان طويل ويحتاج إلى وقت أطول.

وقال  إن الامتحان كانت به بعض الجزئيات الصعبة وخاصةً المنطق ولكن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط. 
 
وأضاف عبد الله ، أن الامتحان كان في قدرات الطالب المتوسط ولكن كان به بعض النقاط التى تحتاج إلى تركيز فقط.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة آدوا لامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).


وقد التزمت جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية ، بكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الالكترونية ، ثم تم قياس الحرارة بكواشف الحرارة ، ثم تم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية. 
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