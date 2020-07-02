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أخبار البلد

القومى للمرأة يهنئ نانى صالح لرعايتها الأشخاص من ذوى الإعاقة

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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أمل مجدى
تقدمت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة بخالص التقدير والامتنان لـ نانى صالح مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الحق في الحياة للعناية بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة على دورها العظيم لخدمة هذه القضية النبيلة طوال حياتها.

وأكدت مايا مرسى أن نانى صالح عظيمة من عظيمات مصر ، ونموذج مشرف للمرأة المصرية ، كرست حياتها لنشر الوعي حول ادماج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع ، منذ شاركت في تأسيس جمعية الحق في الحياة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت أول كيان من نوعه فى هذا المجال في مصر. 

وقالت مايا مرسي: "هذه السيدة العظيمة قدمت الأمل والحياة لكل أسرة كانت تحظى بنعمة أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة ولكن يعانون من عدم وجود أماكن لهم لتعليمهم والاهتمام بهم بالشكل المناسب ، فقدمت لهم عالمًا رحبا و أكثر عدلا لهم ، حتى يحظون بحياة كاملة ، دون انتظار المقابل  ، فهى نموذج متميز للمرأة المصرية القوية المعطاءة بلا حدود" .

يذكر أن ناني صالح فازت فى مستهل هذا العام بأعلى جائزة يمنحها الاينرويل الدولي MARGARETTE GOLDING AWARD، لخدماتها المتواصلة لعقود من الزمن في خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر الوعي حول أهمية اندماجهم في المجتمع، وتوفير الأقل حظًا منهم في المدارس العامة بالمستلزمات الأساسية لتحسين أدائهم الأكاديمي.
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