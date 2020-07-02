Tempo النمساوية كرة القدم الرسمية لنادى سموحة

وافق مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر على العرض المقدم من شركة "Novavera sport" النمساوية.

فازت كرة القدم "Tempo" بلقب الكرة الرسمية لنادى سموحة حيث وافق مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر على العرض المقدم من شركة "Novavera sport" النمساوية.

وبموجب الإتفاق المبرم بين الطرفين، تقوم "Novavera sport" بتقديم خمسمائة كرة لفرق نادى سموحة مجانا ودون تحمل النادى لأي أعباء مالية.





فى مقابل أن تصبح "Tempo"هى الكرة الرسمية لنادى سموحة خلال الموسم الرياضى المقبل، وأن تستخدم فرق النادى "Tempo" بشكل حصرى فى المباريات الرسمية والودية وتدريبات فرق النادى.