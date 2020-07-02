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رياضة

Tempo النمساوية كرة القدم الرسمية لنادى سموحة

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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يسري غازي
فازت كرة القدم "Tempo" بلقب الكرة الرسمية لنادى سموحة حيث وافق مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر على العرض المقدم من شركة "Novavera sport" النمساوية.

وهى إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال الخدمات الرياضية والمنتجة لماركة كرة القدم العالمية " Tempo" المعتمدة رسميا من الفيفا.

وبموجب الإتفاق المبرم بين الطرفين، تقوم "Novavera sport" بتقديم خمسمائة كرة لفرق نادى سموحة مجانا ودون تحمل النادى لأي أعباء مالية.

فى مقابل أن تصبح "Tempo"هى الكرة الرسمية لنادى سموحة خلال الموسم الرياضى المقبل، وأن تستخدم فرق النادى "Tempo" بشكل حصرى فى المباريات الرسمية والودية وتدريبات فرق النادى.
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