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اقتصاد

البنوك تستأنف العمل وتستقبل عملاءها الأحد المقبل

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تستأنف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري عملها يوم الأحد المقبل الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٠ عقب انتهاء عطلة الاحتفال بصورة 30 يونيو وكذا أجازة بعض البنوك خلال تقفيل ميزانية العام المالي المنتهي ٣٠ يونيو.

قرر البنك المركزى تعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في ٣٠ يونيو يومي الأربعاء والخميس الموافق ١ ، ٢ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد 5 يوليو ٢٠٢٠.

وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بان يكون يوم الخميس المقبل الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ إجازة رسمية مدفوعة الاجر بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو.

اما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في ٣١ ديسمبر ، فقد تقرر تعطيل العمل يوم الخميس الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ علي ان يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد ٥ يوليو ٢٠٢٠.
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