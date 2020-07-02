البنوك تستأنف العمل وتستقبل عملاءها الأحد المقبل

تستأنف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري عملها يوم الأحد المقبل الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٠ عقب انتهاء عطلة الاحتفال بصورة 30 يونيو وكذا أجازة بعض البنوك خلال تقفيل ميزانية العام المالي المنتهي ٣٠ يونيو.





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قرر البنك المركزى تعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في ٣٠ يونيو يومي الأربعاء والخميس الموافق ١ ، ٢ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد 5 يوليو ٢٠٢٠.





وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بان يكون يوم الخميس المقبل الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ إجازة رسمية مدفوعة الاجر بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو.