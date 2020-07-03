الأمانة العامة للتجمع تعلن موقفها النهائى من المشاركة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ.. غدا

قال المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن الأمانة العامة لحزب التجمع من المقرر أن تعقد إجتماعا غدا السبت 4 يوليو من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لإتخاذ القرار النهائى بشأن التوصيات التى خرج بها المجلس الرئاسى لحزب التجمع بشأن مشاركة الحزب فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ و موقفه من التحالفات الإنتخابية مع الأحزاب.
وأكد فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحزب وضع شروطا للمرشحين الراغبين فى الترشح لإنتخابات مجلس النواب والشيوخ تتمثل فى موافقة لجنة المحافظة والشرط الثانى يتمثل فى ضرورة أن يكون للمرشح وضع جماهيري وتكون لديه قدرة مالية للإنفاق على العملية الإنتخابية ، وألا يعتمد على القيادة المركزية للحزب فى دعمه ماديا.
وكان قد عقد حزب التجمع إجتماعا الأربعاء قبل الماضى لمناقشه موقفه من المشاركة فى انتخابات مجلس النواب والشيوخ المقبلين وإعلان موقفه من المشاركة فى التحالفات الإنتخابية.
وأوصى المجلس الرئاسى لحزب التجمع بالمشاركة فى إنتخابات مجلسى النواب والشيوخ ، ودعوة لجان المحافظات للإستعداد لإنتخابات مجلسى النواب والشيوخ.