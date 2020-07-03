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برلمان

الأمانة العامة للتجمع تعلن موقفها النهائى من المشاركة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ.. غدا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:02 ص
حزب التجمع
حزب التجمع
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معتز الخصوصى

قال المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن الأمانة العامة لحزب التجمع من المقرر أن تعقد إجتماعا غدا السبت 4 يوليو من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لإتخاذ القرار النهائى بشأن التوصيات التى خرج بها المجلس الرئاسى لحزب التجمع بشأن مشاركة الحزب فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ و موقفه من التحالفات الإنتخابية مع الأحزاب.

وأكد فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن  الحزب وضع شروطا للمرشحين الراغبين فى الترشح لإنتخابات مجلس النواب والشيوخ تتمثل فى موافقة لجنة المحافظة والشرط الثانى يتمثل فى ضرورة أن يكون للمرشح وضع جماهيري وتكون لديه قدرة مالية للإنفاق على العملية الإنتخابية ، وألا يعتمد على القيادة المركزية للحزب فى دعمه ماديا.

وفيما يتعلق بالتحالفات الإنتخابية مع الأحزاب قال الأمين العام المساعد لحزب التجمع إن حزب التجمع بابه مفتوح للتحالفات الإنتخابية مع كل القوى المدنية الوطنية ، حتى يكون لدينا تحالف انتخابي واسع من القوى الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المقبلة فى إطار الشراكة الوطنية، بحيث يمثل فى هذا التحالف التيارات الليبرالية والوسط واليسارية.

كما أوضح أن الحزب أعلن بأن التحالفات بين مرشحيه والمرشحين الاخرين فى انتخابات مجلس النواب والشيوخ مفتوحة ما عدا التحالف مع قوى التأسلم السياسى والقوى الإرهابية أو عناصر عليها قضايا فساد.

واستطرد: نتمنى أن تأخذ الانتخابات القادمة شكل تحالفات وطنية تمثل جبهة وطنية تسفر عن وجود قائمتين تضم القوى الوطنية وتحافظ على التوجهات السياسية والتعددية السياسية فى إطار وطنى، حتى لا يهيمن على البرلمان القادم حزب واحد بأغلبية يكون بمثابة مجال لتفجير الإحتقان السياسى.

وكان قد عقد حزب التجمع إجتماعا الأربعاء قبل الماضى لمناقشه موقفه من المشاركة فى انتخابات مجلس النواب والشيوخ المقبلين وإعلان موقفه من المشاركة فى التحالفات الإنتخابية.

وأوصى المجلس الرئاسى لحزب التجمع بالمشاركة فى إنتخابات مجلسى النواب والشيوخ ، ودعوة لجان المحافظات للإستعداد لإنتخابات مجلسى النواب والشيوخ.
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