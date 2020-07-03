الأمانة العامة للتجمع تعلن موقفها النهائى من المشاركة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ.. غدا





قال المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن الأمانة العامة لحزب التجمع من المقرر أن تعقد إجتماعا غدا السبت 4 يوليو من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لإتخاذ القرار النهائى بشأن التوصيات التى خرج بها المجلس الرئاسى لحزب التجمع بشأن مشاركة الحزب فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ و موقفه من التحالفات الإنتخابية مع الأحزاب.





وأكد فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحزب وضع شروطا للمرشحين الراغبين فى الترشح لإنتخابات مجلس النواب والشيوخ تتمثل فى موافقة لجنة المحافظة والشرط الثانى يتمثل فى ضرورة أن يكون للمرشح وضع جماهيري وتكون لديه قدرة مالية للإنفاق على العملية الإنتخابية ، وألا يعتمد على القيادة المركزية للحزب فى دعمه ماديا.





وفيما يتعلق بالتحالفات الإنتخابية مع الأحزاب قال الأمين العام المساعد لحزب التجمع إن حزب التجمع بابه مفتوح للتحالفات الإنتخابية مع كل القوى المدنية الوطنية ، حتى يكون لدينا تحالف انتخابي واسع من القوى الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المقبلة فى إطار الشراكة الوطنية، بحيث يمثل فى هذا التحالف التيارات الليبرالية والوسط واليسارية.



