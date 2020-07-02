كل همكم الانتخابات ورضا الإخوان.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون نقيب الأطباء والمجلس

هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وإيهاب طاهر وأعضاء مجلس نقابة الأطباء بسبب تحريضهم للأطباء على عدم العمل والهجوم على الدولة.
وقال احد رواد السوشيال ميديا: "إنتوا مش على راسكوا ريشة كفاية الناس مش طایكوا بلاش إبتزاز إنتوا شايفين الجيش والشرطة قدموا تصحیات قد إيه واحد منهم بيكلم من التضحيات دي حرام عليكوا ضيعتوا كل الانجازات اللى عملها الأطباء لمواجهة الكورونا، وفي الآخر أسأتم للمهنة وجموع الأطباء وحولتم الأطباء المبتزين للمواطنين الغلابة" .
وقال اخر : "على فكرة التاريخ مش بينسى وكل عمايلكو هاتبق محفورة بحروف هتبين مدى إحتقار الناس ليكوا ، ده حتى ولادكوا وأحفادكوا هيستعروا منگوا وينكروكوا أنكم إتخليتوا عن الوطن في ظرف كان محتاج كلنا نتكاتف مع بعض فيه، لكن إنتوا جريتوا تدوروا على الشو والإعلام والاستعداد للإنتخابات اللى جاية ، وياريتكوا بتراضوا ناس كويسة ده إنتوا بتدوروا على أصوات الإخوان والسرسجية".