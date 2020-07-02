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رياضة

المقاولون: نرحب بعودة الدوري وفرصة لمنافسة القطبين والمشاركة الإفريقية

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:03 م
محمد عادل المشرف
محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون
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محمد رشاد
قال محمد عادل المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي المقاولون العرب ومدير الكرة بالفريق الأول، إن قرار عودة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل قرارا صائبا من اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن ذئاب الجبل يرحب بالقرار.

وكان النشاط الكروي في مصر متوقفا منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

وأضاف عادل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن قرار عودة الدوري الممتاز فرصة لفريقه لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والظفر بالمركز الثاني فى جدول ترتيب المسابقة المحلية.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة. 

وأكمل محمد عادل: "قرار عودة الدوري يصب فى صالح المقاولون العرب لعودة المنافسة من جديد مع الأهلي والزمالك على التواجد فى المربع الذهبي للمسابقة والعودة مرة أخرى للمشاركة فى البطولات الإفريقية ابتداء من الموسم المقبل تحت قيادة المخضرم عماد النحاس المدير الفني". 
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