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فن

أحمد العوضي يتصدر مؤشرات البحث بعد انطلاق مسلسل "شديد الخطورة"

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:13 م
شديد الخطورة
شديد الخطورة
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محمد نبيـل
بالرغم من عرض مسلسل "شديد الخطورة" عبر منصة   watch itإلا أن أولى حلقاته حققت عدد مشاهدات كبيرا وتصدر  احمد العوضى قمة مؤشرات البحث.


المسلسل بطولة ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.


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يأتي المسلسل بعد نجاح مؤلفه محمد سيد بشير في خطف الأنظار بعمله الدرامي الرمضاني "فرصة تانية" مع ياسمين رئيس، الذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


 احمد العوضى خاض سباق رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار"، وشارك في بطولته مع أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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