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حوادث

بحثا عن الكنز المدفون| مصرع 4 انهارت فوقهم الرمال أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:56 م
التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار
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ندى حمودة- أحمد مهدي
لقى ٤ اشخاص مصرعهم اثر انهيار حفرة عليهم اثناء التنقيب عن الاثار بمدينة العياط. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بمصرع ٤ اشخاص داخل منزل باحدى قري العياط، انتقلت علي الفور قوة امنية وتبين من الفحص والتحريات الاولية برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة انه اثناء قيام المتوفين بالتنقيب عن الاثار انهارت عليهم الحفرة الضخمة ليلقوا مصرعهم بداخلها. 

تمكنت قوات الانقاذ البري من انتشال جثث المتوفين ونقلهم لمشرحة زينهم بقرار من النيابة العامة، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة كاملة وهوية المتوفين وما اذا كان لهم شركاء اخرين من عدمه. 
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